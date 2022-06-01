Hatay'da 4 şüpheliye 'uyuşturucu' gözaltısı

HATAY'da durdurulan araç ile evde yapılan aramada, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, polis kontrol noktasında, şüphe üzerine aracı durdurarak uyuşturucu araması yaptı. Ekipler ayrıca Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Her iki aramada toplam 90,19 gram metamfetamin, 22,32 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi; H.D., M.A., M.L. ile A.H.M. de gözaltına alındı.