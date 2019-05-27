Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:34 Kaynak: AA
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 40 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
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