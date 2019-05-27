Son Dakika Haberleri: Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 40 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:34 Kaynak: AA
Türkiye, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Petrol İthalatı Geçen Yıla Göre Yüzde 19,61 Arttı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]