Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
23 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
'ın Yayladağı
ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrol ve emniyet devriyesi yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç
içerisinde Suriye
uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanırken, kamyonet sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İfadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi. - HATAY
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