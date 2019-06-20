Son Dakika Haberleri: Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

23 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrol ve emniyet devriyesi yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanırken, kamyonet sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İfadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Jandarma, Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takının değeri dudak uçuklattı! Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı Saplantılı aşık mahkemede ağız değiştirdi: Bayıldı sandım ölmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]