Hatay'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinde 40 kilo 650 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, ekiplerin yapmış olduğu çalışmada, Haraparası Mahallesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı nargile tütünü olduğunu belirledi.

İş yerinde yapılan aramada, 40 kilo 650 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, Y.U. ile U.U. isimli şahıslar haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY