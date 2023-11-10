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Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı - Son Dakika

Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı

10.11.2023 13:23  - Güncelleme: 13:27

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın kaçak müteahhidi Mehmet Özat Ankara'da bir AVM'de kayıp yakınları tarafından yakalandı. Görüntülerde iki kadın tarafından yakalandığı da görülen Özat'ın polise teslim edildiği ve kısa süre içinde savcılığa sevk edileceği bildirildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 2 depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Mehmet Özat, iki kayıp yakını kadın tarafından Ankara'da bir AVM'de kıskıvrak yakalandı. Polislere teslim edilen Özat'ın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Hatay'da 400 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakalandı

FİRARİ MÜTEAAHHİT AVM'DE YAKALANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkılan ve 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Mehmet Özat yakalandı. Özat, kendisini Ankara'da bir AVM'de fark eden iki kayıp yakını kadın tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hatay'da 400 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakalandı

YAKALADIKLARI ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞTILAR

Firari müteahhit Özat'ı yakaladıkları anlara ait görüntüleri de paylaşan kadınlar, polise giderek söz konusu şahsı teslim etti. Özat'ın kısa süre içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Hatay'da 400 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakalandı

"'ARANDIĞIMDAN HABERİM YOK' DEDİ"

Özat'ı AVM'de yakalayan kadınlardan biri "AVM'deyken kendisini gördüm. Önce 'ben o değilim' dedi. Bunun üzerine kimliğini göstermesini istediğimde titremeye başladı. 'Benim arandığımdan haberim yok' dedi, sonrasında kaçma girişimi olunca da kolundan tutarak engelledim. Ardından önce AVM güvenliği sonrasında da polisler geldi. Karakolun önünde bekliyoruz. Bu kişiden şikayetçi olan binlerce kayıp yakını var. Adaletin yerini bulmasını, yakınlarımızın da huzurlu uyumasını istiyoruz."

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Son Dakika Güncel Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı - Son Dakika
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