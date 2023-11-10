6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 2 depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Mehmet Özat, iki kayıp yakını kadın tarafından Ankara'da bir AVM'de kıskıvrak yakalandı. Polislere teslim edilen Özat'ın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkılan ve 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Mehmet Özat yakalandı. Özat, kendisini Ankara'da bir AVM'de fark eden iki kayıp yakını kadın tarafından kıskıvrak yakalandı.
Firari müteahhit Özat'ı yakaladıkları anlara ait görüntüleri de paylaşan kadınlar, polise giderek söz konusu şahsı teslim etti. Özat'ın kısa süre içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
Özat'ı AVM'de yakalayan kadınlardan biri "AVM'deyken kendisini gördüm. Önce 'ben o değilim' dedi. Bunun üzerine kimliğini göstermesini istediğimde titremeye başladı. 'Benim arandığımdan haberim yok' dedi, sonrasında kaçma girişimi olunca da kolundan tutarak engelledim. Ardından önce AVM güvenliği sonrasında da polisler geldi. Karakolun önünde bekliyoruz. Bu kişiden şikayetçi olan binlerce kayıp yakını var. Adaletin yerini bulmasını, yakınlarımızın da huzurlu uyumasını istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı - Son Dakika