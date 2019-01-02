Hatay'da 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye
'den Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir grup tespit etti.
Gözetim altına alınan ve Suriyeli olduğu belirlenen 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:47 Kaynak: AA
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