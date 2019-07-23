Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:32 Kaynak: AA
'ın Altınözü
ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye
'den Türkiye
'ye giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 41 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi