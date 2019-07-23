Son Dakika Haberleri: Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 41 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
Altınözü, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:32 Kaynak: AA
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