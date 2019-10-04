Son Dakika Haberleri: Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

21 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Hamuttepe ve Belengöz hudut karakolu sorumluluk sahalarında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.


Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 41 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Yayladağı, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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