Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı-Suriye kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırdan kaçak olarak Türkiye tarafına geçmeye çalışan 41 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY
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