Son Dakika Haberleri: Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.

Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı-Suriye kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırdan kaçak olarak Türkiye tarafına geçmeye çalışan 41 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Yayladağı, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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