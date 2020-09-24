Hatay'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri 410 litre sahte içki ele geçirdi, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri 410 litre sahte içki ele geçirdi, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 410 litre sahte içki ve 2 bin 820 litre fermente üzüm posası ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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