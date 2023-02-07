Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: "Hepinizi çok seviyorum" - Son Dakika
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Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: "Hepinizi çok seviyorum"

07.02.2023 22:37

Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: "Hepinizi çok seviyorum" 56 yaşındaki Fatma Çalışkan enkazın altından sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 56 yaşındaki Fatma teyze 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: "Hepinizi çok seviyorum"

56 yaşındaki Fatma Çalışkan enkazın altından sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 56 yaşındaki Fatma teyze 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma Çalışkan kendi kurtaran Türk askerine ilk tepkisi "Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Hatay merkezde enkaz altında kalan 56 yaşındaki Fatma çalışkan 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma teyze kendisini kurtaran Türk askerine ilk cümlesi "Hepinizi çok seviyorum" oldu. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen Fatma Çalışkan ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: 'Hepinizi çok seviyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 42 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatma teyze: "Hepinizi çok seviyorum" - Son Dakika
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