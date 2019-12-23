Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'da polisin yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda satışa hazır 427 şişe kaçak ve 192 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay'da polisin yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda satışa hazır 427 şişe kaçak ve 192 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde imalathane olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda 131 şişe gümrük kaçağı ve 107 litre el yapımı içki, 147 litre etil alkol, içki imalatında kullanılan iki litre aroma, boş içki şişeleri ve çok sayıda bandrol, kapak ve marka etiketleri bulundu.

Şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 3 iş yeri ve bir evde yapılan aramada da 296 şişe gümrük kaçağı ve 85 litre el yapımı içki ele geçirildi.

N.Ç, S.E. ve T.A. ekiplerce gözaltına alındı.

Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki ilçe arasındaki mesafeyi 2.5 saatten 40 dakikaya düşüren yolun tanıtımı gerçekleştirildi
Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı Kafede unutulan döviz ve altın dolu çanta sahibine teslim edildi Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
20:06 KARDEMİR'de personele mesleki yeterlilik belgesi verildi - Son Dakika
20:03 Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
20:03 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
20:01 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:00 Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da 427 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]