Son Dakika Haberleri: Hatay'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollardan geçen grubu tespit etti.


Gözetim altına alınan ve Suriyeli oldukları belirlenen 44 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Altınözü, Hatay, Güncel
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