Hatay'da 44 üniversite kortej yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Hatay'da 44 üniversite kortej yürüyüşü yaptı

11.05.2022 15:44
Hatay'da 44 üniversite kortej yürüyüşü yaptı

Hatay'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen, "19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları" kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hatay'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen, "19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları" kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (HMKÜ) ev sahipliğinde, 44 üniversiteden 900 öğrencinin katılımıyla Antakya Vali Ürgen Alanı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'na kadar devam etti.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve akademisyenler de katıldı.

Prof. Dr. Hasan Kaya'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından etkinliğe katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik sonunda üniversite öğrencileri protokol üyeleriyle birlikte halay çekti.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Üniversiteler, Üniversite, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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