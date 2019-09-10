Hatay'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
53 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 46 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde