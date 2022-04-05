Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

05.04.2022 09:44
Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 62 bin 100 TL olan 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 62 bin 100 TL olan 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Gülkent yol kontrol noktasında Adıyaman'dan gelen H.Ç. isimli şahsa ait araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 62 bin 100 TL olan 460 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

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Hisarcık, Hassa, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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