Hatay'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı
43 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 47 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen 47 Suriye
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 47 Suriyeli düzensiz göçmen, işlemler için jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:49 Kaynak: AA
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