Hatay'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:36 Kaynak: AA
'ın Altınözü
ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye
sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 47 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
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