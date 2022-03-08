Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

08.03.2022 11:54
Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ile Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından hakkında toplam 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli şahsı, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde bulunan Çevlik mevkiindeki annesine ait evde gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı Tüfekle vurulan köpeğin ayağı parçalandı Tüfekle vurulan köpeğin ayağı parçalandı

Jandarma, Hisarcık, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:01:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement