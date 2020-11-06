Hatay'da 490 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 490 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 490 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 490 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıöz Mahallesi'nde ikamet eden Z.H'nin evinde sahte içki ürettiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 490 litre sahte içki, 43 boş içki şişesi ve damıtma teknesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.H, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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