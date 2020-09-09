Hatay'da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili çalışmalar kapsamında Sarıseki Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üzerilerinde yaptıkları aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:15 - Kaynak: AA
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