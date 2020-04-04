Hatay'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı saklandığı metruk binadan kaçarken yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 5 ayrı suçtan araması olan zanlı, saklandığı metruk binadan kaçarken yakalandı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit", "hakkı olmayan yere tecavüz", "hırsızlık", "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan M.K'nin saklandığı adresi belirledi.

Şehitler Mahallesi'ndeki metruk binada olduğu tespit edilen zanlı, ekipleri görünce kaçmaya çalıştı.

Kovalamacanın ardından gözaltına alınan M.K, emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.