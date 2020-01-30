Hatay'da 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamaltı Mahallesi Kureyşi Deresi çevresinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 5 çuval içerisinde toplam 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler kaçakçılık olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.