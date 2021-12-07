Hatay'da 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası adamı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Gedemen'i bulmak için çalışma başlattı.

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!