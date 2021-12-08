Hatay'da 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

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