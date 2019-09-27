Son Dakika Haberleri: Hatay'da 5 hektar makilik alan yandı
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Hatay'da 5 hektar makilik alan yandı

15 dakika önce

HATAY'ın Defne ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan yandı.

Hatay'da 5 hektar makilik alan yandı, System.String[]
HATAY'ın Defne ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan yandı.
Dursunlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. İtfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.


Dursunlu, Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:19 Kaynak: DHA
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