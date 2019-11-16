Son Dakika Haberleri: Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Hatay'da, alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 60 bin liralık 3 kolye çaldıkları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

Hatay'da, alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 60 bin liralık 3 kolye çaldıkları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kuyumcu işleten bir Suriyeli, siyah çarşaflı 5 kadının, alışveriş yapma bahanesiyle dükkanından yaklaşık 60 bin liralık 3 kolyeyi el çabukluğuyla çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından yüzlerini peçeyle örten 5 kadını, yanlarındaki 7 yaşlarında kız çocuğunun eşkalinden tespit etti.

Ekiplerce yakalanan İ.P, K.M, Ç.P, S.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuyumcuya önce 3 kadının girmesi ve işletmeciye bir şeyler anlatması, bu sırada kadınlardan birinin ise vitrindeki kolyeleri el çabukluğuyla alması, ardından yanında kız çocuğuyla giren 4'üncü kadına bunları vermesi yer alıyor. Kadınlardan diğerinin de işletme önünde gözcülük yaptığı görülüyor.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin döverek öldürdüğü suriyeli kadın, 2 aylık hamileymiş
Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Benzine yapılan zam sonrası İran karıştı! Protesto gösterileri büyüyor Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]