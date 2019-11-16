Hatay'da, 5 kadının kuyumcudan hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hatay'da, alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 60 bin liralık 3 kolye çaldıkları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kuyumcu işleten bir Suriyeli, siyah çarşaflı 5 kadının, alışveriş yapma bahanesiyle dükkanından yaklaşık 60 bin liralık 3 kolyeyi el çabukluğuyla çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından yüzlerini peçeyle örten 5 kadını, yanlarındaki 7 yaşlarında kız çocuğunun eşkalinden tespit etti.

Ekiplerce yakalanan İ.P, K.M, Ç.P, S.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuyumcuya önce 3 kadının girmesi ve işletmeciye bir şeyler anlatması, bu sırada kadınlardan birinin ise vitrindeki kolyeleri el çabukluğuyla alması, ardından yanında kız çocuğuyla giren 4'üncü kadına bunları vermesi yer alıyor. Kadınlardan diğerinin de işletme önünde gözcülük yaptığı görülüyor.