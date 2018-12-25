Hatay'da 5. Kattan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi
1 saat önce
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece mahallesinde 5. kattan düşerek ölen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli Harbiye mahallesinde defnedildi.
Hatay
'ın Defne
ilçesi Çekmece mahallesinde 5. kattan düşerek ölen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli Harbiye
mahallesinde defnedildi.
Çekmece mahallesinde bulunan evlerinde pencerede bulunan oyuncağını almak isterken 5. kattan düşerek ölen Sürmeli, Harbiye mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Aşağı Harbiye mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedilen Sürmeli gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sürmeli'nin ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:44 Kaynak: AA
Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık
Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı