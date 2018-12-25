Son Dakika Haberleri: Hatay'da 5. Kattan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi

Hatay'da 5. Kattan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece mahallesinde 5. kattan düşerek ölen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli Harbiye mahallesinde defnedildi.

Hatay'da 5. Kattan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece mahallesinde 5. kattan düşerek ölen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli Harbiye mahallesinde defnedildi.

Çekmece mahallesinde bulunan evlerinde pencerede bulunan oyuncağını almak isterken 5. kattan düşerek ölen Sürmeli, Harbiye mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aşağı Harbiye mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedilen Sürmeli gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sürmeli'nin ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:44 Kaynak: AA

Defne, Harbiye, Hatay, Güncel
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