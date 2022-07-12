Edilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Deniz ve Meydan mahallerinde 5 kişi denize girdi ve bir süre sonra rip akıntısına kapıldı. Denizdekilerin Rip akıntısına kapıldığı gören vatandaşlar durumu Sağlık, Sahil güvenlik ve Hatay Büyükşehir belediyesine bağlı cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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