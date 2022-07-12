Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

12.07.2022 21:07

Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir günde 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir günde 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Deniz ve Meydan mahallerinde 5 kişi denize girdi ve bir süre sonra rip akıntısına kapıldı. Denizdekilerin Rip akıntısına kapıldığı gören vatandaşlar durumu Sağlık, Sahil güvenlik ve Hatay Büyükşehir belediyesine bağlı cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ayrı yerde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı. Karaya çıkarılan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından alınarak Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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