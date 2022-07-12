Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir günde 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Edilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Deniz ve Meydan mahallerinde 5 kişi denize girdi ve bir süre sonra rip akıntısına kapıldı. Denizdekilerin Rip akıntısına kapıldığı gören vatandaşlar durumu Sağlık, Sahil güvenlik ve Hatay Büyükşehir belediyesine bağlı cankurtaran ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ayrı yerde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı. Karaya çıkarılan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından alınarak Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.
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