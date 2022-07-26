Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

26.07.2022 10:31
Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yanmış ve eziyet çektirilmiş halde telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili incelemesi sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayın şüphelisi ya da şüphelilerini belirlemeye çalışıyor.

Köpek yavrularını telef edilmiş halde bulan Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer, AA muhabirine, ilçede 2 aydır 70 sahipsiz hayvana gönüllü olarak baktığını söyledi.

Onlara her gün yiyecek ve içecek götürdüğünü anlatan Göçer, "Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm 12 yavru köpek vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları bir an önce yakalanır." dedi.

Göçer, ilçede yer verilmesi halinde hayvanseverler olarak "Pati Köy" kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kırıkhan ilçesinde, dün 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybeyli Mahallesi'nde yaşandığı belirlenen olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurmuş, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.

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Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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