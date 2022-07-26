HATAY'DA 5 YAVRU KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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HATAY'DA 5 YAVRU KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

26.07.2022 17:20

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, zehirlenen 5 yavru köpek öldü.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, zehirlenen 5 yavru köpek öldü. Yavrulardan birinin yakıldığı da ortaya çıkarken, soruşturma başlatıldı.

Pati Koruyucuları İl Temsilcisi İbrahim Göçer, Alaybeyli Mahalle Mezarlığı yakınlarında beslediği 5 yavru köpek ölü olarak buldu. Köpeklerin zehirlendiği ve birinin yakıldığı belirlendi. Boş bina içinde yakılmış haldeki yavru köpeği gören Göçer, gözyaşlarına boğuldu. Göçer'in şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri belirlemeye çalışıyor.

EZİYET ETMİŞLER

Yavru köpekleri her gün düzenli olarak beslediğini anlatan Göçer, Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm yavru köpekler vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde köpekleri zehirleyerek öldürmüşler. Bazılarına eziyet etmişler birini de yakmışlar. Bunlar insan olamaz. Cezalandırılmalarını istiyorum dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA 5 YAVRU KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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