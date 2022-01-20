Hatay'da 5 yıl aradan sonra kar sevinci - Son Dakika

Hatay'da 5 yıl aradan sonra kar sevinci

Antakya merkeze 5 yıl sonra kar yağması vatandaşları sevindirdi

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

Merkez İlçe Antakya'da etkisini gösteren kar yağışı ile şehir adeta beyaza büründü. 5 yıl sonra kar örtüsünü gören vatandaşlar ve çocuklar, karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ise arabalarının üzerinde biriken karı temizledi.

Öte yandan, kar nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Polis ekipleri sürücüleri daha tedbirli olmaları için uyarılarda bulundu.

Antakya merkeze en son 2016 yılında buraya kar yağdığını belirten Mustafa Dilek, "Dün gece bir daha kar yağışı oldu. Biz Hataylılar ve Antakyalılar olarak biraz heyecanlıyız biraz. 5 yıl sonra kar görmek bizleri biraz heyecanlandırdı. Çoluk çocuk şu an dışarıda var olan kar erimeden onunla oynamak istiyor. Bizde karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.