Aranan yabancı uyruklu terörist Hatay'da yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya (PYD-YPG) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, PKK/KCK (PYD-YPG) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu mevsimlik işçi H.S. isimli şüphelinin ilçede bulunduğu tespit edilerek harekete geçildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli H.S. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi. - HATAY