Hatay'da 5 yıl önceki şüpheli ölümle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında gündeme gelen 17 yaşındaki S.A'nın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boynuyoğun Mahallesi'nde beşi S.A'nın akrabası, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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