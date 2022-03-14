Hatay'da 5 yıl önceki şüpheli ölümle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 5 yıl önceki şüpheli ölümle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

14.03.2022 17:03
Hatay'da 5 yıl önceki şüpheli ölümle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında gündeme gelen 17 yaşındaki S.A'nın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boynuyoğun Mahallesi'nde beşi S.A'nın akrabası, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı Kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı Kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Hisarcık, Altınözü, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 5 yıl önceki şüpheli ölümle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 5 yıl önceki şüpheli ölümle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement