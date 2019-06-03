Son Dakika Haberleri: Hatay'da 50 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı
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Hatay'da 50 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı

1 saat önce

Hatay'da, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Hatay'da 50 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı, System.String[]
Hatay'da, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Hatayspor ve Sosyal Suriye Grupları Türk Gençlik Platformu'nun destekleriyle 50 ihtiyaç sahibi çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu. İhtiyaç sahibi çocuklara ilk olarak özel bir kafede eğlence programı düzenlendi. Burada gönüllerince eğlenen çocuklara daha sonra da bayramda giyecekleri bayramlık kıyafetleri hediye edildi.

Yardım faaliyetinde bulunan ekip daha sonra sara hastası bir babanın beyni su toplayan 5 aylık bebekleri ile diğer çocuklarına ve yüksek gerilim hattı yüzünden elleri yanan bir vatandaşın çocuklarına bayramlık kıyafet yardımında bulundu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Suriye, Hatayspor, Ramazan Bayramı, Hatay, Güncel
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