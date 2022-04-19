Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

19.04.2022 10:10
Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Haraparası Mahallesi Hacılar Sokak üzerinde durdurulan şahsa ait elektrikli bisiklet üzerinde bulunan karton kutular içerisinde 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli A.Z. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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