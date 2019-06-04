Son Dakika Haberleri: Hatay'da 500 yıllık bayram geleneği
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Hatay'da 500 yıllık bayram geleneği

13 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde yaklaşık 500 yıldır yaşatılan bayram geleneğinde binlerce kişi saf tutup bayramlaşıyor.

Hatay'da 500 yıllık bayram geleneği, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde yaklaşık 500 yıldır yaşatılan bayram geleneğinde binlerce kişi saf tutup bayramlaşıyor.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde ordunun bir bölümünü Türkiye- Suriye sınırında o zaman 'Ordu' olarak anılan 'Yayladağı' bölgesine bırakması ile ilişkilendirilen geleneği yaşatan vatandaşlar, beldede bulunan üç camiden çıkıp topluca mezarlığa gidiyorlar. Yeditepeliler, mezarlık ziyaretinin ardından saf tutup birbiriyle bayramlaşıyorlar. Safta bulunanlardan her biri arkadan gelenle bayramlaşırken, yüzlerce metrelik kuyruğun oluştuğu törene yaklaşık 3 bin kişi katılıyor.

Türkiye'nin hiçbir bölgesinde böyle bir geleneğin olmadığını belirten bölge halkı, Osmanlı ecdadından miras kalan bu geleneği atalarından, dedelerinden gördükleri gibi yüzyıllardır yaşattıklarını dile getirdiler. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kimsenin bulunmadığı Yeditepe Mahallesi'nde bu geleneğin nesilden nesle aktarıldığını ifade eden vatandaşlar, geleneği yaşatmak adına binlerce kişinin Türkiye'nin neresinde bulunursa bulunsun bayram günü mutlaka doğup büyüdükleri köye gelerek bayramlaşmaya katıldıklarını söylediler. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
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