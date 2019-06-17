Hatay'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
19 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03 Kaynak: AA
'ın Altınözü
ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye
'den Türkiye
'ye giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 51 Suriye uyruklu jandarmaya teslim edildi.
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