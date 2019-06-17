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Hatay'da 51 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri öğrenilen Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen jandarmaya teslim edildi. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
Altınözü, Türkiye, Suriye, Hatay
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