Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı

14.04.2022 16:07
Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı

Hatay'da helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 52 sürücüye 17 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 52 sürücüye 17 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, Hatay- Adana Otoyol, Topboğazı, Hassa- Antakya çevreyolunda helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde, 435 araç kontrol edildi. Trafik ihlali yaptığı tespit edilen 52 sürücüye toplam 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı
Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı
Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı

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Para Cezası, Türk Lirası, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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