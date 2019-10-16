Hatay'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 54 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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