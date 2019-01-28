Son Dakika Haberleri: Hatay'da 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı

37 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Suriyeli olan ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 57 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Altınözü, Hatay, Güncel
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