Son Dakika Haberleri: Hatay'da 57 Suriyeli Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 57 Suriyeli Kaçak Göçmen Yakalandı

58 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 57 Suriyeli göçmen yakalandı.

Hatay'da 57 Suriyeli Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 57 Suriyeli göçmen yakalandı.

Hatay-Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüphelendikleri göçmen grubunu durdurdu. Sınırı kaçak yollarla geçtiği belirlenen 57 Suriyeli, jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Suriyelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa
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