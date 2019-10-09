Son Dakika Haberleri: Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 58 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye geldikleri belirlenen Suriye uyruklu 58 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG mevzileri boş kaldı
Anne ile evlat arasında en zor karar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Son Dakika: Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]