Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye geldikleri belirlenen Suriye uyruklu 58 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
YPG mevzileri boş kaldı Anne ile evlat arasında en zor karar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Son Dakika: Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı