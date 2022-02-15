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Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada - Son Dakika

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

15.02.2022 12:31
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Kuzeytepe Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - HATAY

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

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Tragger, Antakya, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada - Son Dakika
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