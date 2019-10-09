Son Dakika Haberleri: Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı

37 dakika önce

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen 58 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Altınözü, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anne ile evlat arasında en zor karar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]