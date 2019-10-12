Son Dakika Haberleri: Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor
Son Dakika Güncel Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

1 dakika önce

HATAY'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor, System.String[]

HATAY'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor. Selahattin İzmir, 10 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek bu işe merakla başladığını ve kendi kendini yetiştirdiğini söyledi.

Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını, mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi. Mesleğe başlamadan önce ayakkabı sayacılığı yaptığını belirten İzmir, "Saya yaptığım zamanlarda bana çok kelle derisi getirilerdi. Bu sert bir deriydi. Ayakkabı başına 3 lira alıyorduk ama 6 liralık iğne kırıyorduk. İlerleyen zamanlarda saya işini bıraktım ve deri üzerinde çalışmaya başladım" dedi. 58 yıldır meslek hayatında olan Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi.

MESLEĞİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR

Mesleği aktaracak yeni bir kuşak bulmakta zorlanan Selahattin İzmir'e, 18 yaşındaki Gamze Nur İraz yardım ederek hem çalışıyor hem de mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. 5 yıldır bu işi öğrenmeye çalıştığını belirten Gamze Nur İraz, mesleğe büyük bir merakla başladığını ifade ederek, "Yaptığım işten memnunum, çünkü insanın kendi emeği ile bir şey yapması ve bunu başka insanlara sunması çok güzel bir duygu" diye konuştu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi
ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattında incelemelerde bulundu! Harekata dair bilgi paylaştı Buket Aydın'dan sınırdaki pozunu eleştiren Mehmet Bekaroğlu'na yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 10:59:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]