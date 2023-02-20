Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı

20.02.2023 23:00
Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Gazi Mahallesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Gazi Mahallesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vakit kaybetmeden enkazda çalışmaya başladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay'da bir işyeri enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı Hatay'da bir işyeri enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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