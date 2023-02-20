Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı! Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Gazi Mahallesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vakit kaybetmeden enkazda çalışmaya başladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor. - HATAY
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