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Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

07.01.2022 13:26
Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da, 6 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da, 6 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Hassa ve Kırıkhan'daki iki otomobili durdurdu.

Araçlardaki aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 bin 510 paket sigara ele geçirildi.

Yabancı uyruklu sürücüler A.A. ve A.K. ile araçtaki M.H. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkhan, Sigara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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