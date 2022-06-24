İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ihbar üzerine İskenderun-Belen otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 bin 670 adet sikke ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hisarcık, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da 6 bin 670 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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